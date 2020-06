Indija sledi zgledu kitajske pri proizvodnji elektronike

Objavljeno: 3.6.2020 13:10

Indijski minister Ravi Shankar Prasad je predstavil načrte, po katerih želi Indija postati ena največjih proizvajalk elektronske opreme na svetu.

Po njegovih besedah sledijo zgledu kitajske, konkretno pa iščejo zainteresirana tuja podjetja, ki bi sodelovala pri takih načrtih. Kot zgled navajajo izkušnje pri avtomobilski industriji, konkretno sodelovaje z japonskim Suzukijem, ta je z indijskimi partnerji ustvaril skupno podjetje in ima danes več kot polovični delež trga osebnih avtomobilov. Še en pozitivni primer je rast proizvodnega sektorja, ta je imel leta 2013 1,3 odstotka tržnega deleža, leta 2018 pa 3 odstotke.

Po novo predstavljenih načrtih bi proizvodnja elektronike postala največja veja indijske industrije. Trenutno jim gre odlično predvsem pri proizvodnji telefonov, kjer so drugi na svetu – za Kitajsko. V naslednjih petih letih nameravajo ponuditi 5,5 milijard dolarjev različnih spodbud in pomoči, zgradili bodo tudi industrijske cone z nastavitvenimi in drugimi kapacitetami – tako naj bi čas, potreben za zagon tovarn, znižali na vsega pol leta od začetka gradnje. Cilj so nove službe, samooskrba z elektronskimi napravami in povečan izvoz.