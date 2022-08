Indija razmišlja o prepovedi najcenejših kitajskih telefonov

Indijska vlada naj bi razmišljala o prepovedi prodaje kitajskih telefonov, cenejših od 12.000 rupijev (približno 150 evrov).

Ideja je seveda v podpori lokalnim proizvajalcem, denimo podjetjem Micromax in Lava, ki se težko upirajo večjim kitajskim konkurentom. Ta vstopni segment predstavlja okoli 30% vseh prodanih pametnih telefonov v Indiji, največja prodajalca teh naprav pa sta Xiaomi in Realme. Indijski trg dominirajo kitajska podjetja, med največjimi petimi je izjema le korejski Samsung. Zaradi političnih trenj so Indijci v preteklosti prepovedali že več sto kitajskih aplikacij in iger, med njimi tudi priljubljeni PUBG.