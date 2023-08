Objavljeno: 4.8.2023 07:00

Indija omejila uvoz računalnikov, ker jih hoče izdelovati sama

Večkrat pišemo o prepovedi izvoza posameznih izdelkov in komponent, s čimer zlasti ZDA in Kitajska bijeta trgovinsko vojno, precej redkejše pa so novice, kakršna prihaja iz Indije. Tamkajšnja vlada je namreč včeraj uvedla omejitve uvoza vseh vrst računalnikov. Za uvoz bodo odslej potrebne licence.

V ukazu HSN 8714 so omejili uvoz prenosnih računalnikov, pametnih tablic, osebnih računalnikov, majhnih računalnikov in strežnikov. Omejitve veljajo za uvoz za prodajo, medtem ko bo še vedno dovoljen vnos teh izdelkov v osebni prtljagi, četudi so jih državljani v tujini kupili. Ključno vprašanje je – zakaj?

Vlada potezo utemeljuje s podporo lokalnemu gospodarstvu in proizvodnji v Indiji. Spomnimo, da je Indija pred tremi leti na podoben način omejila uvoz pametnih televizorjev. To je do neke mere povečalo proizvodnjo v Indiji. Prav tako so se v državi zgradili obrati za proizvodnjo pametnih telefonov, sedaj pa želijo privabiti še proizvodnjo računalnikov. Maja so predstavili dve milijardi dolarjev težko shemo subvencij za nakup lokalne računalniške opreme. S tem želijo zmanjšati odvisnost od uvoza računalniške opreme, ki se v zadnjih treh letih povečal za tretjino in znaša že 43 milijard dolarjev letno.