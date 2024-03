In ostal bo le še eden... Microsoft Teams

Microsoft Teams se bo združil v enotno aplikacijo za delo in osebno uporabo, kar bo uporabnikom omogočilo preklapljanje med različnimi računi in dostopi.

Microsoft bo končno odpravil veliko hibo komunikacijskega programa Teams, ki trenutno za preklapljanje med poslovnim in zasebnim računom zahteva rabo dveh ločenih aplikacij. S posodobitvijo operacijskega sistema Windows 11 24H2 bo aplikacija le še ena. Po zagonu nove aplikacije bomo uporabniki lahko dostopali do različnih računov z izbiro svoje profilne slike in se celo brez prijave pridružili sestankom v Teamsih. Sporočila aplikacije bodo jasno označena, tako da bomo v vsakem trenutku vedeli, kateremu računu pripadajo. Nadgradnja na novo aplikacijo bo preprosta in bo zahtevala le prijavo, brez ločenega nameščanja programskega izdelka.