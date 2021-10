Imate iPhone? Pridružite se kolektivni tožbi zoper Apple

Zavod Kolektiv 99 je vložil kolektivno tožbo zoper Apple, ker je podjetje umetno upočasnjevalo delovanje starejših telefonov iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus in SE, 7 in 7 Plus. Tožba je vložena na ljubljanskem okrožnem sodišču in omogoča brezplačno priključitev vseh lastnikov omenjenih telefonov v Sloveniji. Po oceni Kolektiva 99 je v Sloveniji prizadetih 112-187 tisoč imetnikov telefonov, zato od podjetja zahtevajo 27,5 milijona evrov odškodnine.

Zgodba se začenja leta 2017, ko je realno podlago dobila do pred tem urbana legenda, da s staranjem telefoni postanejo počasnejši. Apple je decembra 2017 priznal, da v starih telefonih iPhone namerno upočasnijo delovanje procesorja. To so storili z nadgradnjo operacijskega sistema, razlog pa naj bi bila iztrošenost baterije. Apple je trdil, da postara baterija ne zmore zagotavljati moči, kot je potrebna za delovanje procesorja z največjo močjo, zato v izogib nepričakovanim mrkom telefona tega raje upočasnijo.

Uporabniki, ki so že leta trdili, da Apple počne prav to, so bili jasno besni. Trdili so, da četudi je to legitimen razlog, bi moral uporabnike o tem vsaj obvestiti in jim ponuditi možnost, da s temu odpovedo. Marsikdo je namreč kupil nov telefon, čeprav bi težavo rešila že zamenjava baterije, ko bi telefon spet začel delovati s polno močjo. Mimogrede, zamenjava baterije ni poceni in jo lahko izvede le pooblaščeni serviser – za 80 evrov.

Potrošnikom bi bržčas bila pritrdila tudi sodišča, zato se je Apple poravnal. V ZDA je odštel 113 milijonov dolarjev v eni poravnavi in 310-500 milijonov evrov v drugi poravnavi (odvisno od števila sodelujočih), v Franciji in Italiji pa je moral plačati 25 oziroma 10 milijonov evrov globe.

Zato Kolektiv 99 toži tudi v imenu slovenskih potrošnikov. Kdor je med 9. 9. 2014 in 28. 12. 2017 kupil iPhone omenjenih modelov, lahko pristopi k tožbi, kar ga nič ne stane. Kolektiv 99 zatrjuje, da je bila uporabnikom povzročena škoda v višini od 104 (za iPhone 6 in 6 Plus) do 181 evrov (za iPhone 7 in 7 Plus).

Kolektiv 99