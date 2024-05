Objavljeno: 15.5.2024 09:00

Ilya Sutskever zapušča OpenAI

Danes ponoči je glavni znanstvenik v podjetju OpenAI Ilya Sutskever sporočil, da zapušča podjetje. Razmere v podjetju so se začele krhati pred šestimi meseci, ko so želeli odsloviti soustanovitelja in direktorja Sama Altmana, čemur je bil Sutskever izrazito naklonjen. To se na koncu ni zgodilo. Poleg Sutskeverja odhaja tudi njegova desna roka Jan Leike.

Sutskever je bil v podjetju od samega nastanka leta 2015, saj je bil soustanovitelj in eden izmed ključnih inženirjev. Tudi po propadlem puču Sutskever ni nikoli javno pral umazanega perila niti ni tega počel Altman. Ni pa znano, kam se bo Sutskever odpravil sedaj. Dejal je le, da gre za projekt, ki je zanj osebno zelo pomemben, podrobnosti pa sledijo pozneje.

Altman je njegov odhod pospremil z besedami, da OpenAI brez njega ne bi postal, kar je. Tudi Sutskever v poslovilnem pismu ni skoparil s pohvalami, ko je opisal razvoj podjetja kot čudežen. Dodal je, da ostaja v dobri rokah, saj ga bodo še najprej vodili Sam Altman, Mira Murati in Greg Brockman.

Novi glavni inženir bo Jakub Pachocki, ki je doslej deloval kot direktor za raziskave. Pachocki je bil ključni akter pri razvoju GPT-4, sedaj pa zaseda funkcijo glavnega znanstvenika.