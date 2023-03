Objavljeno: 22.3.2023 09:00

Ikea zaloge v trgovinah spremlja droni

Švedski pohištveni velikan Ikea na 16 svojih lokacijah v Belgiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem in v Švici izven delovnega časa z namenom večje natančnosti zalog in zagotavljanja razpoložljivosti izdelkov za spletno in fizično prodajo na drobno uporablja že 100 avtonomnih dronov.

Slika je simbolična.

Kot na svojem spletnem portalu navaja lastnik večine Ikeinih trgovin, skupina Ingka, Ikea »nenehno išče nove priložnosti za inovacije«. Ingka Group je tako skupaj s ponudnikom notranjih sistemov za drone Verity začela razvijati avtonomno rešitev za sledenje zalogam z droni.

Vključitev dronov je namenjena izboljšanju podatkov o zalogah, hkrati pa razbremenjuje zaposlene, saj jim ni več treba ročno potrjevati vsake palete izdelkov, pravijo v podjetju.

»Vključitev dronov in drugih naprednih orodij, kot so na primer roboti za prenašanje blaga, pomeni resnično zmago za vse. Izboljšuje dobro počutje naših sodelavcev, niža operativne stroške in nam omogoča, da postanemo bolj dostopni in priročni za naše stranke,« je o uporabi dronov dejal vodja maloprodaje pri Ingka Group Tolga Öncu.

Prvi dron je sicer vzletel v Ikeii v Švici leta 2021, zdaj pa jih imajo torej v pohištvenem velikanu že sto na 16 različnih lokacijah v Evropi.

STA