IKEA s senzorji za pametni dom, ki stanejo manj kot 10 evrov

IKEA je predstavila cenovno dostopne senzorje za odpiranje vrat ali oken, zaznavanje gibanja ter odkrivanje puščanja vode.

IKEA nadaljuje prizadevanje za demokratizacijo pametnega doma z uvedbo treh novih cenovno dostopnih senzorjev, ki uporabljajo tehnologijo Zigbee. Ti vključujejo senzor za vrata in okna Parasoll, senzor gibanja Vallhorn in senzor za odkrivanje puščanja vode Badring. Vsi bodo na voljo po ceni 9,99 evra, ko bodo prišli na trg v prvi polovici naslednjega leta.

Parasoll je tipičen senzor za vrata in okna, ki se diskretno namesti in proži avtomatizacijo ob zaznavi odpiranja ali zapiranja. Lahko se neposredno poveže z žarnico IKEA brez potrebe po nakupu in konfiguraciji pametnega vozlišča IKEA Home. Vallhorn, senzor gibanja, je primeren tako za notranjo kot zunanjo uporabo in lahko aktivira luči ali druge avtomatizacije ob zaznavi gibanja. Poganjajo ga tri baterije AAA in neposredno nadzoruje do 10 pametnih žarnic IKEA. Badring, senzor za vodo, vključuje vgrajeno sireno, ki nas opozori, ko zazna puščanje.

Od treh senzorjev Parasoll in Badring nista združljiva s starejšimi pametnimi prehodi Trådfri Home Smart, medtem ko vsi podpirajo novejše vozlišče Dirigera, ki popolnoma integrira senzorje v naraščajočo ponudbo pametnih izdelkov za dom in aplikacijo IKEA Home Smart.