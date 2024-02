Ikea predstavila svojega AI pomočnika

Ikea je na spletni tržnici GPT Store predstavila AI pomočnika, ki naj bi uporabnikom pomagal pri oblikovanju notranjosti.

Švedska proizvajalka in prodajalka pohištva Ikea je predstavila lastnega, umetno inteligentnega pomočnika, ki z močjo GPT-4 in DALL-E 3 kupcem pomaga pri načrtovanju in izbiri izdelkov. Žal se AI pomočnik s tržnice GPT Store ne izkaže za najboljšega partnerja pri notranjem oblikovanju. Namesto da bi ponudil konkretne predloge ali predstavitve, pomočnik uporabnike pogosto preusmeri na članke z uradne spletne strani podjetja in prikaže fotografije iz Ikeinega kataloga. Informacije, ki jih ponudi so omejene, medtem ko na vprašanja o razpoložljivosti določenega izdelka v trgovini ne poda koristnih informacij, kar uporabnika prisili, da informacije poišče neposredno na Ikeini spletni strani.

Čeprav se umetno inteligentni pomočnik doslej ni izkazal, pri priljubljenem podjetju načrtujejo njegovo širitev z ameriškega trga na druge geografske regije.