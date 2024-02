Igro Doom zagnali na črevesnih bakterijah

Raziskovalka inštituta MIT, Lauren Ramlan, je uspela zagnati 30 let staro računalniško igro Doom na dejanskih črevesnih bakterijah.

Lauren Ramlan je z uporabo bakterij E.coli ustvarila 1-bitni 32x48 zaslon znotraj celične stene in na njem zaigrala igro Doom. Črevesne bakterije je obdelala s fluorescenčnimi beljakovinami in jih pripravila, da so svetile podobno kot digitalne točke. Bakterije dejansko ne poganjajo igre, ampak delujejo kot zelo majhen monitor, ki prikazuje igralno izkušnjo priljubljene strelske igre. Hitrost prikaza slik na sekundo je zelo slaba, saj traja 70 minut, da bakterije osvetlijo eno sliko igre, in dodatnih osem ur, da se vrnejo v začetno stanje. Čeprav je izraz igranje v tokratnem primeru pretiran, dosežek raziskovalke prikaže neskončne možnosti uporabe tehnologije in umetne inteligence, celo v bioloških sistemih, kot so bakterije.

8DnoOOgYxck