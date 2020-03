Igričarski Steam podira rekorde

Objavljeno: 16.3.2020 10:30

V času, ko je vse več ljudi prisiljenih ostati doma, postavlja igričarska platforma Steam nove rekorde.

Tako so zabeležili rekordnih 20 milijonov hkrati aktivnih igralcev. Najpopularnejša igra je Counter-Strike: Global Offensive, sledita Dota 2 in PUBG. Rekorde se pričakuje tudi od igre Fortnite, sploh z zapiranjem šol po svetu. Ta je sicer na voljo preko konkurenčne trgovine Epic Games Store. Januarja je svoj rekord dosegla tudi igra Plague Inc, v kateri igramo vlogo virusa, ki se širi po svetu in zoperstavlja človeški obrambi. Od takrat je njena popularnost sicer nekoliko padla, ponekod (denimo na kitajskem) pa je bila celo prepovedana.