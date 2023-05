Igričarji so v vojni najboljši piloti

Vojaški inštruktor iz Donecke ljudske republike (mednarodno nepriznanega ozemlja zasedenega ozemlja Ukrajine) je novinarjem povedal, da so se prostovoljci in mobilizirani vojaki, ki imajo izkušnje z igranjem računalniških iger, izkazali kot najbolj spretni pri učenju upravljanja kompleksnih brezpilotnih letalnikov.

Vsaka vojna ima nešteto presenetljivih zgodb. Najnovejša prihaja iz ukrajinsko-ruske, kjer je inštruktor z vzdevkom Cross novinarjem povedal, da igralci iger še posebej dobro napredujejo pri obvladovanju brezpilotnih letalnikov s pogledom iz prve osebe (FPV), ki operaterju zagotavljajo realnočasovni video prenos, ki se lahko uporabi za nadzor naprave prek monitorja ali video čelade. Sam da je potreboval približno dva tedna, da je razumel koncepte letenja z brezpilotnikom FPV, medtem ko so jih nekateri novi rekruti obvladali zgolj po dnevu treninga. Ko so po dveh tednih leteli kot izkušeni piloti, jih je Cross vprašal, ali so leteli že prej. Vsi po vrsti so mu odgovorili, da le v računalniških igrah. Cross je prepričan, da bi lahko bili igralci, ki bi jih novačili prek oglaševanja na družabnih omrežjih, zelo koristni za vojaško službo, zato bi se morali bolj potruditi pri pridobivanju njihove pozornosti.