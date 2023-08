Igričarji iščejo nasvete na porno straneh

Pornhub, ena izmed najbolj priljubljenih spletnih strani za odrasle, je postala nenavaden, a učinkovit vir nasvetov in trikov za videoigre.

Da igričarji radi obiskujejo pornografske spletne strani, ni skrivnost, saj to izdajajo redna poročila o najpogostejših iskanjih odraslih vsebin s tematiko iger. Malokdo pa bi pričakoval, da se bodo med komentarji ob posnetkih spolnosti začela pojavljati vprašanja in odgovori o priljubljenih videoigrah, kot so Subnautica, Minecraft in Dark Souls 3.

Na primer, eden od uporabnikov je v komentarjih iskal pomoč pri iskanju specifičnih delov za podvodno plovilo v igri Subnautica. Namesto da bi ga uporabniki spletišča Pornhub ignorirali, so ga založili z nasveti in smernicami za nadaljnje igranje. Podobno so se drugi uporabniki obrnili na skupnost s prošnjami za nasvete o točno določenih težavah v igrah. Ta nenavadni trend ni omejen le na eno ali dve igri. V komentarjih so se pojavila vprašanja o različnih igrah, od strategij za premagovanje šefov v Dark Souls 3 do trikov za uspešno igranje kitare v Guitar Hero. Nekateri uporabniki so celo ustvarili račune z imeni, ki so neposredno povezana z igrami, da bi ponudili pomoč.

Ta interakcija med ljubitelji videoiger in obiskovalci Pornhuba kaže na zanimiv preplet dveh popolnoma različnih svetov. Dokazuje, da je skupnost igralcev raznolika in prisotna povsod, tudi na mestih, kjer je ne bi pričakovali. Poleg tega ta trend odraža dejstvo, da je ljubezen do videoiger univerzalna in da je Vennov diagram odnosa med množicami med ljubitelji pornografije in igralci blizu popolnega kroga. Vsekakor je to zanimiv vpogled v to, kako se lahko različni interesi in strasti prepletajo na najbolj nepričakovanih mestih.