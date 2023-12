Igre bodo težavnost samodejno prilagajale našemu igranju

Vloga za patent podjetja Sony nakazuje na razvoj mehanizma, ki bi težavnost iger na igralni konzoli PlayStation dinamično prilagajal glede na spretnost igralca.

Novičarska spletna stran Insider Gaming poroča, da je Sony vložil prošnjo za dodelitev patenta na prilagodljivo kalibracijo težavnosti za spretnostne dejavnosti v virtualnih okoljih. Z drugimi besedami, Sony želi, da bi igre samodejno in dinamično prilagajale težavnost igranja glede na sposobnost posameznika. Tehnologija bi omogočila Sonyju, da v realnem času zbira podatke od igralcev, da bi jim zagotovil bolj zadovoljivo igralno izkušnjo, tako da bi povečal težavnost in zagotovil dovolj izziva, ali pa jo zmanjšal ter se izognil frustracijam.

Vloga za patent gre še korak dlje in poleg splošnih težavnostnih ravni posebej navaja elemente, kot so povečanje določenih sposobnosti igralca, spreminjanje števila sovražnikov in podobno. Parametri, ki se nanašajo na hitrost gibanja, zamudo ali oklevanje, moč likov, število tekmecev ali druge metrike, se lahko postopoma spreminjajo, dokler trenutna raven uspešnosti uporabnika ne ustreza pričakovani ravni določenega uporabnika, ki trenutno igra igro. Sčasoma se lahko pričakovana raven uporabnika spremeni in postopek se lahko ponovi, ko se spretnosti uporabnika razvijajo.

Tehnologija je na prvi pogled daleč od trenutnega stanja v videoigrah, vendar je glede na napredek umetne inteligence drugje v industriji morda bližje, kot si mislimo.