Igranje PS5 iger na poti

Izvršni direktor podjetja Sony Jim Ryan je razkril, da bo že letos na voljo prenosna konzola, ki bo omogočala igranje iger PlayStation 5.

Project Q je naprava z 8-palčnim zaslonom HD, funkcijami igralnega ploščka DualSense in možnostjo igranja iger PlayStation 5. Žal ne gre za samostojno napravo, saj bo Q igre poganjal na pravi konzoli PlayStation 5 ter jih nato pretakal na manjši zaslon prek protokola RemotePlay, zato bo igranje na poti (ali v postelji, stranišču ipd.) omejeno na lastnike igralnih konzol PS5. Trenutni ni jasno, kdaj točno bo naprava izdana in koliko bo stala. Prav tako ne vemo, kako dolgo bo zdržala baterija, kako težka je in ali bo zahtevala stalno povezavo z brezžičnim omrežjem Wi-Fi.