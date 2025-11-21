Objavljeno: 21.11.2025 14:00

Igralni plošček za domače pilote

Honeycomb Aeronautical, znan po dodatkih za letalske simulatorje, predstavlja novo rešitev za pilote z omejenim prostorom.

Echo Aviation Controller je velik kot običajen igralni plošček, na eni strani združuje standardne gumbe in gobici, na drugi pa specializirane letalske kontrole. Med njimi so štiri potisne ročice in kolešček za natančno uravnavanje višine leta. Na zadnji strani sta dve drsni lopatici, ki se gibljeta v nasprotni smeri in služita za krmiljenje smernega repa pri zavijanju po stezi ter upravljanju nosu letala. Na spodnjem delu kontrolerja so še stikala za zakrilca, podvozje in parkirno zavoro, kar močno zmanjša potrebo po uporabi tipkovnice med letom. Plošček bo opremljen z izmenljivimi nastavki za potisne ročice in druge kontrole, tako da jih lahko prilagodimo po obliki in barvi, kar je še posebej priročno, če jim spremenimo funkcije. Združljiv je z različnimi PC simulatorji, vključno z Microsoft Flight Simulatorjem, s katerimi se poveže brezžično ali prek USB-C.

Gre za kompaktno, a izjemno funkcionalno rešitev za vse, ki si želimo realističnega občutka letenja tudi na omejenem prostoru domače dnevne sobe. Sredi decembra 2025 nas bo olajšala za 150 ameriških dolarjev.