Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 21.11.2025 14:00

Igralni plošček za domače pilote

Honeycomb Aeronautical, znan po dodatkih za letalske simulatorje, predstavlja novo rešitev za pilote z omejenim prostorom. 

Echo Aviation Controller je velik kot običajen igralni plošček, na eni strani združuje standardne gumbe in gobici, na drugi pa specializirane letalske kontrole. Med njimi so štiri potisne ročice in kolešček za natančno uravnavanje višine leta. Na zadnji strani sta dve drsni lopatici, ki se gibljeta v nasprotni smeri in služita za krmiljenje smernega repa pri zavijanju po stezi ter upravljanju nosu letala. Na spodnjem delu kontrolerja so še stikala za zakrilca, podvozje in parkirno zavoro, kar močno zmanjša potrebo po uporabi tipkovnice med letom. Plošček bo opremljen z izmenljivimi nastavki za potisne ročice in druge kontrole, tako da jih lahko prilagodimo po obliki in barvi, kar je še posebej priročno, če jim spremenimo funkcije. Združljiv je z različnimi PC simulatorji, vključno z Microsoft Flight Simulatorjem, s katerimi se poveže brezžično ali prek USB-C.

Gre za kompaktno, a izjemno funkcionalno rešitev za vse, ki si želimo realističnega občutka letenja tudi na omejenem prostoru domače dnevne sobe. Sredi decembra 2025 nas bo olajšala za 150 ameriških dolarjev.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji