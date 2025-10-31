Objavljeno: 31.10.2025 09:00

I gralna konzola za namizne igre

Podjetnica Brynn Putnam je skupaj z nekdanjim izvršnim direktorjem World of Warcrafta Sethom Sivacom razvila napravo z imenom Board.

Board deluje kot klasična družabna igra, položimo jo na mizo kot Monopoli ali Naseljence otoka Catan, le da je digitalni zaslon z integrirano tehnologijo za igranje različnih namiznih iger. Na njem je 12 izvirnih iger, zasnovanih posebej za platformo, vsaka z edinstvenimi digitalnimi figurami in pravili. Putnam pravi, da je cilj izdelka spodbujati družabno povezanost brez motenj pametnih telefonov, kar je ironično, saj bi za enako ceno lahko kupili celo zbirko klasičnih družabnih iger in res igrali brez zaslonov. Naprava namreč trenutno stane 500 ameriških dolarjev, medtem ko bo v uradni prodaji njena cena še za dva stotaka višja. Board poskuša ujeti ravnovesje med tehnologijo in človeško toplino, a vprašanje je, ali bomo zanj pripravljeni plačati (pre)visoko ceno.