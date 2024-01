Objavljeno: 17.1.2024 07:00

Igralec v GTA V ponorel zaradi umetne inteligence, ki je posnemala njegov glas

Malokdo pozna ime Ned Luke, precej več ljudi pa pozna junaka Michaela De Santo iz igre GTA V. Ned Luke, ki je sicer plodovit igralec, mu je posodil glas. V nedeljo pa se je na internetu pojavil chatbot, ki je govoril z Lukovim glasom. Igralec nad uporabo umetne inteligence ni bil preveč navdušen.

Pravzaprav je to precej mil opis, saj je Luke ponorel, kolikor je na internetu to pač možno. Podjetje WAME je na svojem profilu čivknilo povezavo do robotskega sogovornika, na kar se je Luke odzval s sočnim besediščem. Izdelek je označil kot smeti, obenem pa jo je podjetju še napel, češ da gre za navadno izkoriščanje. Obrnil se je tudi na založnika Rockstar Games in na sindikat igralcev SAG-AFTRA, ki je po lanski stavki za boljše pogoje dela še vedno precej srborit.

WAME je kmalu zatem pobrisal povezave do robotskega sogovornika, obenem pa se je odzval s prav neverjetno izjavo za javnostjo. Zapisali so, da so zavezani k spoštovanju pravic igralcev in ustvarjalcev, medtem ko razvijajo etične prakse uporabe umetne inteligence.