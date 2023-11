Igra v celoti narejena z orodji ChatGPT, DALL-E 3 in Midjourney

Javi Lopez je ustvaril igro brez pisanja kode ali ustvarjanja grafike. Za vse je na podlagi njegovih zahtev poskrbela umetna inteligenca.

Javi Lopez je ne preveč izvirno igro Angry Pumpkins, ki se zgleduje po nadvse priljubljenih Jeznih pticah, ustvaril z orodji ChatGPT, DALL-E 3 in Midjourney. S pomočjo direktiv v naravnem jeziku je od ChatGPT pridobil 600 vrstic delujoče kode, Midjourney je uporabil za ustvarjanje objektov, likov in ozadij, medtem ko mu je naslovni zaslon izdelal pripomoček DALL-E 3. Namen projekta je prikazati, kakšne prihranke lahko umetna inteligenca prinese v razvoj iger.

Razvoj igre Angry Birds je na primer stal 140.000 ameriških dolarjev, medtem ko je bil njen povsem dostojen naslednik narejen praktično zastonj. Pri dražjih projektih, kot je Cyberpunk 2077 s 500 milijoni razvojnega proračuna to seveda ne bo mogoče, a se bo razvoj optimiziral drugače. Razvijanje videoiger je zelo kompleksno in zahteva sodelovanje različnih oblik človeške ustvarjalnosti. V ekipah, ki pri razvoju AAA naslovov štejejo na stotine članov, so tako pisci, programerji, risarji, glasbeniki, producenti, režiserji, igralci in še kdo bi se našel. Bržkone bodo razvojni studii imeli manj ljudi, od katerih bo vsak posameznik upravljal več AI virov. Umetna inteligenca je pač cenejša in bolj predvidljiva, da bi se ji razvoj iger lahko izognil.