Igra Civilizacija se seli v navidezno resničnost

Igralci priljubljene strateške serije Civilization bodo kmalu lahko uživali v igri v navidezni resničnosti.

Razvijalci iz 2K in Firaxis Games so napovedali ekskluzivno različico zadnje igre v seriji. Civilization VII VR bo spomladi 2025 izšla za VR očala Meta Quest 3 in 3S. V igri bodo igralci lahko prosto preklapljali med navidezno in obogateno resničnostjo. V virtualnem načinu bodo umeščeni v razkošen muzej s panoramskim pogledom, prilagojenim njihovemu voditelju, medtem ko bo v načinu obogatene resničnosti igralna površina postavljena v posameznikov fizični prostor.

Natančen datum izida in cena virtualne različice igre še nista znana, a je že mogoče dodati igro na seznam želja v trgovini Meta Horizon Store. Običajna Civilization VII je prvim igralcem na računalnikih PC in konzolah za 70 evrov sicer že dostopna, ocene pa so za zdaj mešane.

lavuwKvZki8