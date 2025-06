Objavljeno: 3.6.2025 07:00

Identificirali ruskega kolovodjo TrickBota

Nemška kriminalistična policija (BKA) je identificirala skrivnostnega kolovodjo izsiljevalske hekerske skupine Trickbot, ki je skoraj desetletje sejala strah in kradla stotine milijonov dolarjev. Ugotovili so, da se za imenom Stern skriva 36-letni ruski državljan Vitalij Nikolajevič Kovalov, ki pa je trenutno v Rusiji in se bo očitno roki pravice izmaknil.

Trickbot je napadal podjetja, univerze, bolnišnice in druge organizacije brez velike izbirčnosti. Skupina je združevala dobrih sto hekerjev, ki so z izsiljevanjem prigrabili več kot sto milijonov dolarjev. Čeprav so jim organi pregona v minulih letih nekajkrat prišli zelo blizu, identitete Sterna niso odkrili. Leta 2020 je v javnost pricurljalo več kot 60.000 internih pogovorov skupine, pa niti to ni bilo dovolj.

Zato je potekala mednarodna preiskava z imenom Končnica (Operation Endgame), ki je letos z veliko verjetnostjo dokazala, da je Stern v resnici Kovalov. Njegovo ime v resnici ni veliko presenečenje, saj so ga britanske in ameriške oblasti že leta 2023 izpostavile kot pomembnega člana skupine, ne pa še kot kolovodjo. V ZDA ga obtožujejo vdorov že v letu 2010 in je že dlje časa na seznamu najbolj iskanih zločincev, sedaj pa se je znašel tudi na Interpolovem seznamu.

Trickbot je aktiven od leta 2016, ko so se vanj združili člani razpadle skupine Dyre. Uporabljali so različne izsiljevalske viruse - Ryuk, IcedID, Diavol – in tesno sodelovali s hekersko skupino Conti. Preiskava kaže tudi, da je Kovalov verjetno povezan z ruskimi oblastmi, zato je toliko manj verjetno, da bo kdaj izročen in da bo odgovarjal za svoja dejanja.

BKA