IDC napoveduje rast svetovnega trga kvantnega računalništva

Družba za raziskave IDC je objavila svojo drugo napoved za svetovni trg kvantnega računalništva, v kateri predvideva, da bo poraba za to tehnologijo narasla z 1,1 milijarde dolarjev v leta 2022 na 7,6 milijard dolarjev leta 2027.

Nova napoved je precej nižja od IDC-jeve prvotne napovedi kvantnega računalništva, ki je bila objavljena leta 2021. Vmes je na vlaganja v kvantno računalništvo negativno vplivalo več dejavnikov, vključno s počasnejšim napredkom pri razvoju kvantne strojne opreme, nejasnim potencialnim donosom v tovrstne naložbe, pa tudi pojavom drugih tehnologij, kot je generativna umetna inteligenca, za katere se pričakuje, da bodo nudile večjo kratkoročno vrednost za končne uporabnike.

IDC pričakuje, da bo trg kvantnega računalništva še naprej doživljal počasnejšo rast od svojih potencialov, dokler ne bo objavljen kak velik razvoj kvantne strojne opreme in potrditev praktične rabe. Do takrat bo večino rasti poganjalo dozorevanje kvantnega računalništva kot storitvene infrastrukture in platform ter rast delovnih obremenitev z visoko zmogljivostjo, primernih za kvantno tehnologijo.

Posebej je treba omeniti vse večje zanimanje za kvantno računalništvo s strani svetovnih vladnih agencij, od katerih jih je 14 (13 držav in Evropska unija) napovedalo kvantne pobude, ki trajajo več let in bodo ustvarile milijarde dolarjev za raziskave kvantnega računalništva.

Tovrstna vlaganja so že privedla do v strojni in programski opremi kvantnega računalništva ter nastanka novih tehnik za zmanjševanje napak. Ta napredek spodbuja špekulacije, da je doseganje kratkoročne kvantne prednosti morda mogoče z uporabo današnjih bolj konvencionalnih sistemov, ki jih je mogoče lažje in ceneje sestaviti.