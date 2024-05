ICQ se poslavlja

ICQ, ena izmed prvih storitev za takojšnje sporočanje, bo po skoraj 28 letih prenehala delovati.

Rusko podjetje VK, ki je bilo skrbnik storitve od leta 2010, je objavilo sporočilo, da bo ICQ prenehal delovati 26. junija, uporabnikom pa svetujejo, naj preidejo na druge njihove rešitve za komunikacijo.

ICQ je bil med prvimi storitvami za takojšnje sporočanje, ki so omogočale realnočasovne pogovore, in se je razlikoval od drugih s tem, da je uporabnikom dodeljeval številke, s katerimi so se povezovali med seboj, namesto vzdevkov ali e-poštnih naslovov. Prav tako je imel posebne funkcije, kot je pošiljanje SMS sporočil in možnost pošiljanja sporočil ljudem, ki so bili brez povezave.

ICQ je leta 1996 ustanovilo izraelsko podjetje Mirabilis, ki ga je leta 1998 kupil AOL. Storitev je dosegla 100 milijonov registriranih uporabnikov, vendar je priljubljenost sčasoma izgubila. AOL je leta 2010 storitev prodal podjetju Digital Sky Technologies, zdaj znanemu kot VK (prej Mail.ru). Moderna različica ICQ je delovala podobno kot druge aplikacije za sporočanje, kot sta WhatsApp ali Telegram, vendar je aplikacija že nekaj mesecev nedostopna v trgovinah Apple App Store in Google Play Store.