IBMov SSD z umetno inteligenco izkorenini izsiljevalsko programsko opremo v manj kot minuti

IBM je objavil nov pomnilniški sistem SSD, ki ima vgrajene funkcije na temelju umetne inteligence, s katerimi lahko prepozna in nevtralizira grožnje izsiljevalske programske opreme v manj kot minuti. Novi pomnilniški sistem FlashCore Module 4 (FCM4), so izboljšali z elementi umetne inteligence in lastniško tehnologijo pomnilnikov FlashRAM, ki zna zelo hitro identificirati in onemogočiti delovanje izsiljevalskih programov.

Dosedanja praksa pri tovrstnih napadih kaže, da izsiljevalski programi za šifriranje oziroma uničenje podatkov rabijo določen čas, zato zgodnja detekcija napadov in prekinitev dostopa do podatkov predstavlja ključen dejavnik za uspešno obrambo.

Novi sistem FCM4 nenehno spremlja statistiko vsake posamezne V/I operacije znotraj pomnilniškega sistema in z uporabo modelov strojnega učenja omogoči hitro odkrivanje nenavadnih vzorcev rabe, ki veljajo za napade izsiljevalske programske opreme. Načrtovalci trdijo, da napade zazna v manj kot 60 sekundah.

IBM dodatno ponuja tudi novo različico orodja IBM Storage Defender, ki ponuja zaščito podatkov pred napadi na vseh točkah rabe v sodobnih hibridnih oblačnih storitvah, kje so podatki v določenem trenutku rabe lahko na različnih informacijskih podsistemih. S tem nudijo celovitejšo obravnavo kibernetske varnosti in zaščito pred napadi, ki lahko v varovane

Administratorji lahko denimo zdaj ustvarijo zaščitne pomnilniške skupine, ki vključujejo določene nosilce in se samodejno varnostno kopirajo v skladu s pravilniki, ki jih določi uporabnik. Nespremenljive kopije podatkov je zdaj mogoče obnoviti na več ciljnih lokacijah, vključno z različnimi lokacijami pri okrevanju po kibernetskem napadu. Poleg tega je mogoče nespremenljive kopije podvojiti v drugo gručo IBM Storage Defender za dodatno plast zaščite.

Po poročilu podjetja TechTarget kar 89 % organizacij meni, da je izsiljevalska programska oprema ena izmed petih največjih eksistencialnih groženj. Poleg tega raziskave kažejo, da je pred nami nov val izsiljevalskih programov, ki temeljijo na algoritmih umetne inteligence, zato je ukrepanje z dodatnimi zaščitami še naprej ena od prioritet podjetij.