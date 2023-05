IBM vnovič poizkuša z umetno inteligenco: WatsonX

IBM ponovno vstopa na področje umetne inteligence, kjer so že pred desetletjem orali ledino. Včeraj so predstavili novo orodje in platformo WatsonX, ki je namenjena podjetjem, ki želijo umetno inteligenco integrirati v svoj posel.

Že pred desetletjem je IBM pritegnil pozornost sveta, ko je njegov Watson zmagal na kvizu Jeopardy. Tedaj se je zdelo, da je umetna inteligenca za vogalom, da bo vsak hip obvladala človeški jezik in da jo bodo uporabljali vsi in povsod. To se ni zgodilo, za kar je bila kriva tudi cena. IBM Watson, ki se je vmes učil še za zdravnika, farmacevta, prodajnika, filmskega ustvarjalca in druge poklice, je bil preprosto predrag.

Desetletje pozneje so razmere povsem drugačne. ChatGPT je pokazal, da je umetna inteligenca lahko dobra in poceni. Kmalu so sledili še konkurenti, zdaj je med njimi tudi IBM. Izvršni direktor Arvind Krishna je ob tem dejal, da ko se nekaj 100-krat poceni, pritegne pozornost, ki je zelo zelo drugačna. Prva prepreka je zelo visoka, a ko jo preplezamo, je lažje obstoječi model prilagoditi novim uporabam in nestrokovnjakom.

Prav to se sedaj dogaja z umetno inteligenco, IBM WatsonX pa bo del tega. Na voljo je podjetjem, ki želijo trenirati in razviti lastne modele, avtomatično ustvarjati kodo z opisom v človeškem jeziku ali generirati velike jezikovne modele za svoje primere uporabe, denimo modeliranje. Videli bomo, ali jim bo uspelo to pot.