IBM: umetna inteligenca bo v prihodnosti nadomestila 8000 naših zaposlenih

IBM-ov izvršni direktor Arvind Krishna je dejal, da bo podjetje ustavilo zaposlovanje za delovna mesta, ki jih bo v bližnji prihodnosti nadomestila umetna inteligenca. Ocenjuje, da je takšnih kar 30 odstotkov delovnih mest med tistimi, ki nimajo stika s strankami.

Takšnih delovnih mest je okoli 26.000, torej bi jih lahko umetna inteligenca zamenjala kakšnih osem tisoč. To sicer ne pomeni, da bo IBM odpustil toliko ljudi, bodo pa nehali zaposlovati nove in bodo počakali, da se število zaposlenih skrči po naravni poti. Strahovi, da utegne umetna inteligenca nadomestiti ljudi v službah, niso novi, a IBM je prvo podjetje, ki je javno povedalo, da bo to postala tudi realnost. Ob tem velja povedati, da je IBM v začetku leta napovedal tudi odpuščanja, saj na bi 5000 zaposlenih poslali na cesto. V tehnološki sektor se namreč plazi kriza, ki reže prihodke in golta dobičke.

V IBM-ju seveda niso povsem prenehali zaposlovati niti ne menijo, da bo umetna inteligenca počela vse. Izmed 260.000 zaposlenih je večina takšnih, ki jih umetna pamet še ne more nadomestiti, ker se ljudje raje pogovarjamo z drugimi ljudmi. Še vedno bodo zaposlovali ljudi, ki imajo bodisi neposredni stik s strankami, in razvijalce. Samo v prvem četrtletju letos so jih zaposlili 7000.

Zdi se torej, da bo umetna inteligenca še ena izmed velikih revolucij. Pohrustala bo kopico delovnih mest, a hkrati ustvarila povsem nova.

Bloomberg