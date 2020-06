IBM stavi na umetno inteligenco in hibridini oblak

IBM je ne letni konferenci Think prikazal novo vizijo razvoja, prvič pod okriljem novega direktorja Arvinda Krishne. V svojem nagovoru je poudaril, da IBM vidi prihodnost informacijske tehnologije in storitev v umetni inteligenci in hibridnih oblakih, kjer je IBM doslej bil vsekakor v ospredju. Na primer z rešitvijo IBM Watson.

IBM je spretno izkoristil tudi priložnosti v spremembah potreb podjetij, ki jih je povzročila pandemija. Lep primer je nova storitev IBM Cloud Satellite, ki omogoča enostavnejšo ustvarjanje, upravljanje in nadzor programskih storitev ne glede na njihovo lokacijo: v javnem oblaku, zasebnem podatkovnem centru ali na računalniškem robu (edge computing). Podjetja bodo brez dvoma v prihodnje potrebovala točno take storitve, tudi zaradi zmanjševanja tveganj v primeru novih kriznih dogodkov.

V ozadju je seveda predvsem tehnologija zasnovana na mikrostoritvah, programskih kontejnerjih in platformi za orkestracijo Kubernetes. Kar se tiče slednjega je s konferenco Think sovpadla tudi najava hčerinske družbe Red Hat, ki je predstavila predogled nove pomembne funkcionalnosti v platformi OpenShift. Če slednjo poznamo predvsem kot okolje za vituralizacijo s kontejnerji, bodo stranke v tovrstno okolje lahko zdaj uvozile tudi klasične navidezne strežnike (VM), na primer tiste podjetja VMware.

Na ta način lahko podjetja, ki želijo ustvariti blažji prehod iz klasičnih aplikacij na infrastrukturo v oblaku, specifično na platformo Kubernetes, računajo na postopni prehod in ohranitev dosedanjega truda v pripravo navideznih strežnikov. Marsikatero aplikacijo bo mogoče na ta način lažje in bolj varno preseliti na nove tehnologije.

Najboljši primer prihodnosti, ki jo lahko pričakujemo na temelju umetne inteligence pa je nova storitev Watson AIOps, ki omogoča upravljanje in nadzor kompleksnega IT okolja s pomočjo algoritmov za strojne učenje. AIOps zna spremljati različne parametre v oblaku ter pri računalniških napravah na robu (edge computing) in pripraviti preprosto poročilo o ugotovljenem stanju, anomaliji, varnostnem dogodku, kar upraviteljem omogoča lažjo detekcijo in hitro ukrepanje v primeru napak.

Watson AIOps je še posebej primeren za novo generacijo naprav, ki bodo povezane prek omrežja 5G, kot so naprave IoT. Tu se namreč odpira povsem nova problematika, kako učinkovito upravljati veliko števila naprav, kjer ljudje nimajo interakcije z njimi in se jih pogosto niti ne zavedajo. Za IBM je AIOps obenem prvi korak v dolgoročni viziji. Po učinkovitem nadzoru sledi naslednja generacija algoritmov z umetno inteligenco, ki bodo ugotovljene napake tudi samodejno popravljali.