IBM se bo razdelil v dve podjetji

Družba IBM je najavila veliko spremembo, saj se bo v letu 2021 razdelila v dve samostojni družbi. Odločitev so sprejeli, ker se želijo v okviru sedanje družbe IBM osredotočiti na poslovne priložnosti z višjo dobičkonosnostjo, kamor sodijo oblačne storitve in področje umetne inteligence. Obenem pa verjamejo, da lahko vse ostale storitve, ki bodo združene v novo družbo brez dokončnega imena (začasno jo kličejo NewCo), še naprej uspešno konkurirajo na tržiščih, kjer so prisotni.

Nova družba, ki bo imela letni promet v višini 19 milijard dolarjev, bo osredotočena predvsem na infrastrukturne storitve in z njimi povezane izdelke. Za primerjavo, v letu 2019 je IBM imel skupne prihodke v višini 78 milijard dolarjev, torej bo novo družbo izločenih približno četrtina prihodkov.

Najavljeni korak razdelitve, ki bo zaključen predvidoma do konca leta 2021 in bo stal prividoma 5 milijard dolarjev, za mnoge poznavalce ni presenečenje. Vrednost delnic po najavi se je povečala za skoraj 7%, kar pomeni, da so tudi vlagatelji pritrdili, da je to korak v pravo smer.

Za IBM to ni prva tovrstna poslovna dezinvesticija. Leta 2005 so družbi Lenovo prodali oddelke za osebne računalnike PC, nato pa leta 2014 še oddelek za strežnike. Leta 2015 so prenehali tudi z lastno proizvodnjo polprevodniških izdelkov, čeprav so zadržali oddelke za projektiranje elektronskih vezij.

V računalniški industriji so take poslovne odločitve že bile. V bližnji preteklosti je leta 2015 podobno potezo naredila družba Hewlett Packard, ki je izločila izdelke in storitve za poslovno rabo v ločeno družbo HPE (Hewlett Packard Enterprise), medtem ko se je matična družba osredotočila na osebne računalnike, tiskalnike in nekatere druge potrošniške izdelke.

Tokratna sprememba v družbi IBM kljub temu predstavlja največjo poslovno spremembo v zgodovini podjetja. IBM se na ta način želi osredotočiti na nove priložnosti in najverjetneje resneje tekmovati z ostalimi ponudniki storitev v oblaku. Glavni katalizator sprememb v družbi je bil nakup družbe Red Hat, ki predstavlja glavno sredstvo za boj s konkurenco.