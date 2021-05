IBM predstavlja čipe z 2 nm arhitekturo

IBM trdi, da je kot prvi razvil tehnologijo za izdelavo računalniških procesorjev z miniaturnimi 2 nanometrskimi povezavami. Ta dosežek omogoča, da lahko z novo tehnologijo na površino človeškega nohta vgradijo več kot 50 milijard tranzistorjev.

Miniaturizacija povezav ima seveda ugodne učinke tako na zmogljivost tovrstnih procesorjev, kot tudi porabo energije. IBM trdi, da lahko ob enaki porabi energije kot pri danes razmeroma razširjeni 7-nm arhitekturi, dosežejo okoli 45% večjo procesno zmogljivost. Pri enaki zmogljivosti pa novi procesorji v primerjavi z današnjimi dosegajo do 75% manjšo porabo energije.

V praksi bo verjetno uporabljen kompromis, saj si proizvajalci vselej želijo doseči oba cilja hkrati: večjo zmogljivost in hkrati nižjo porabo energije. Prehod na 2-nm arhitekturo naj bi se opazno poznal zlasti na področju mobilnih naprav, kjer bi te ob enako velikih akumulatorjih lahko nudile precej večje trajanje delovanja.

Za primerjavo lahko navedemo, da je doslej najbolj napredno tehnologijo predstavil Apple s svojimi še svežimi procesorji M1, ki so narejeni v 5-nm arhitekturi razviti s strani podjetja TSMC. AMD in Qualcomm uporabljata v svojih najnovejših izdelkih 7-nm arhitekturo. Tu najbolj zaostaja Intel, ki po nekaterih ocenah 7-nm arhitekture še ne bo imel na voljo vse nekje do leta 2023. Trenutno pri svojih izdelkih uporabljajo 10-nm oziroma celo 14-nm arhitekturo.

Trenutno še ni jasno, v katerih izdelkih bo IBM uporabil nov tehnološki dosežek. Najbolj verjetno je, da ga bomo srečali najprej v strežniških izdelkih, na primer v IBM-ovih lastnih sistemih Power Systems. Najmanj verjetno je, da bi novo tehnologijo kmalu srečali v izdelkih za potrošnike, vendar je IBM številnim partnerjem dal vedeti, da so pripravljeni podpreti tudi drugačne poslovne predloge.

IBM sicer ni edini, ki intenzivno dela na nadaljnji miniaturizaciji elektronskih povezav. Poznavalci trdijo, da TSMS prav tako intenzivno razvija lastno različico 2-nm arhitekture, a je kljub temu bolj verjetno, da bodo drugo leto najprej predstavili izdelke z 3-nm ali 4-nm arhitekturo.