IBM ponuja pomnilniške sisteme za podporo umetni inteligenci

Uporaba algoritmov umetne inteligence za poslovne namene hitro narašča s tem pa tudi naraščajo potrebe po specifični infrastrukturi primerni za tovrstno rabo. IBM je zato predstavil novo družino pomnilniških sistemov Elastic Storage System 3500, ki je še posebej namenjena za povezavo s strežniki za procesiranje algoritmov s področja umetne inteligence.

Novi pomnilniški sistem je v osnovi enota strežniške višine 2U, ki premore 24 ležišč za pomnilniške module NVMe. Skupno lahko tovrstni sistem opremimo s tja do 348 TB zelo hitrega pomnilniškega prostora, ki uporablja datotečni sistem Spectrum Scale, IBMovo različico specializiranega sistema za hrambo podatkov v gručah, ki lahko doseže zelo visoko skupno hitrost prenosa podatkov med strežniki in pomnilniškim sistemom. Z njim lahko dosežemo hitrosti prenosa tja do 91 GB/s.

Novo pomnilniško enoto lahko povezujemo tudi z drugimi pomnilniškimi sistemi ESS, predvsem pa bo zanimiva možnost neposredne povezave s specializiranimi strežniškimi enotami Nvidia DGX A100, ki vsebujejo procesne enote GPU za izvajanje algoritmov umetne inteligence. Pri tovrstnih sistemih je izredno pomembno, da se lahko med njimi hitro prenašajo velike količine podatkov, s čimer se omogoči optimalno izvajanje algoritmov.

IBM je celo poskrbel za napredek na področju upravljanja in vzdrževanja sistema. Nadgradnje in izboljšave dostavlja kar v obliki programskih kontejnerjev, ki se lahko samodejno namestijo na pomnilniški sistem z minimalnim servisnim časom ali celo brez njega.