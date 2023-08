IBM izdelal analogni procesor, ki pospeši umetno inteligenco

IBM je izdelal analogni čip, ki je namenjen operacijam umetne inteligence, in na njem demonstriral prepoznavanje govora. Sicer gre za delujoči prototip, a prvi rezultati so zelo obetavni, hkrati pa znanstveno dovolj zanimivi, da so objavljeni v Nature.

Veliki jezikovni modeli imajo težavo, ki jo nakazuje že ime. Zaradi svoje velikosti je ozko grlo prekladanje podatkov iz pomnilnika v procesor in nazaj, zato bi jih lahko bistveno pospešili, če bi se temu izognili. Eden izmed pristopov je pripojitev namenskega pomnilnika vsakemu nevronu. Druga možnost pa je izvajanje operacij kar v pomnilniku, s čimer odpade potreba po prenosu.

IBM je ubral slednjo taktiko, in sicer uporablja pomnilnik na fazno spremembo (PCM). Tak pomnilnik ni volatilen, hkrati pa je zelo hiter in omogoča operacije v pomnilniku. Spremembe stanja se dosežejo s kontroliranim segrevanjem in različno hitrim ohlajanjem. To kar kliče po implementaciji v nevronsko mrežo, kar je IBM tudi storil.

Prvi čipi na PCM so že starejši, sedaj pa je IBM dejansko izdelal procesor. Ima 512 x 2048 enot, v čipu pa je 32 takih paketov. Uspeli so povezati pet čipov. Tak sistem je izvedel 12,4 bilijona operacij za vsak porabljen vat energije, kar je bistveno varčneje od klasičnih procesorjev. Za zdaj je tak čip še vedno visoko specializiran in na njem ne moremo poganjati poljubnih algoritmov, temveč le eno nevronsko mrežo. A pot naprej je jasna.