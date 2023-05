IBM Hybrid Cloud Mesh omogoča lažje povezovanje porazdeljenih sistemov

Strežniki, aplikacije, podatki in odjemalci so v sodobnih hibridnih sistemih tipično porazdeljeni po različnih sistemih in lokacijah, v lastnih podatkovnih centrih podjetij, oblačnih storitvah in na internetnem obrobju. Upravljanje in predvsem varovanje tovrstnih rešitev je zato zelo zapleteno in časovno potratno. IBM želi to poenostaviti in poceniti z novo storitvijo IBM Hybrid Cloud Mesh, ki lahko na enem mestu upravlja vse elemente hibridnega okolja.

Princip delovanja uporablja virtualizacijo aplikacijskega in omrežnega okolja na omrežnih slojih OSI 3 do 7, kar omogoča hitro vzpostavitev varnega okolja med uporabniki, aplikacijami in podatkovnimi viri. Hybrid Cloud Mesh samodejno vzpostavi podatkovne prehode med lokalnimi podatkovni centri, ponudniki v oblaku, denimo AWS in napravami na obrobju.

Iz stališča razvijalcev programske opreme, se vse dogaja na omrežnem sloju 7 (aplikacijski), medtem, ko je z omrežnega zornega kota videti le promet na slojih 3 ali 4. Programski princip upravljanja prenosnih poti in šifriranja podatkov omogoča poenostavitev vzpostavitve varnih povezav, kjer je bilo treba v preteklosti vzpostavljati varne (VPN) tunele in skrbeti za pravilno konfiguracijo omrežnih naprav za pravilno delovanje sistemov.

Pomemben del nove storitve Hybrid Cloud Mesh je tudi tehnologija, ki jo je IBM pridobil z nakupom družbe NS1. Ta omogoča dinamično upravljanje DNS prometa, kar pomeni, da zna storitev sama iskati najboljšo (najcenejšo, najhitrejšo) pot med povezanimi podsistemi v virtualno omrežje. Tehnologija se opira na lastno omrežje vozlišč (NS1) kot tudi druge vire za zagotovitev najboljše povezljivosti v danem trenutku.

Tipični kupci storitev bodo podjetja in ponudniki storitev v oblaku z razpršeno mrežo povezanih sistemov. Toda princip delovanja utegne biti zelo zanimiv tudi tam, kjer imajo posebne potrebe, na primer postopke za čim bolj učinkovito migracijo aplikacij ali pa optimizacijo omrežnih poti.