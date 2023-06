IBM gradi evropski podatkovni center za kvantno računalništvo

IBM je napovedal, da bo v nemškem mestu Ehningen odprl svoj prvi evropski (pravzaprav prvi izven ZDA) podatkovni center, ki bo vseboval kvantne računalnike za komercialne in znanstvene namene. Podatkovni center bo nared predvidoma v letu 2024.

Trenutno še ni znano, koliko kvantnih računalnikov bo imel podatkovni center, IBM pa zagotavlja, da bodo vsi imeli dovolj velike zmogljivosti (nad 100 kubitov) za resno znanstveno in komercialno rabo. Čeprav je kvantno računalništvo še mlada in v veliki meri še neraziskana veja računalništva, velja zanje razmeroma velik interes tudi v Evropi.

IBM Quantum Network je skupina več kot 60 podjetij in organizacij, ki že uporabljajo storitve kvantnega računalništva. Med njimi srečamo imena, kot so Bosch, T-System, E.On, pa tudi znane raziskovalne ustanove, kot so Fraunhofer, Deutsches Elektronen-Synchrotron, PSNC (Poznan Supercomputing and Networking Center) ter Evropski center za nuklearne raziskave.

Z vzpostavitvijo novega centra in regije si obetajo večjo dostopnost do procesnih zmogljivosti, kot tudi skladnost z zakonskimi omejitvami širjenja dosežkov visoke tehnologije, kar je v časih, ko svetovne velesile najprej gledajo svoje (državne) interese, kar pomembno.