IBM Cobol za Linux na procesorjih x86

IBM je predstavil prevajalnik za programski jezik COBOL, ki deluje na operacijskem sistemu Linux na strežnikih s procesorji x86. Novica zagotovo že na prvi pogled ne sodi med najbolj vznemirljive, a je za delovanje marsikaterega sistema še kako pomembna.

Sodeč po raziskavi družbe Reuters je danes še vedno v uporabi več kot 220 milijard programskih vrstic napisanih v jeziku COBOL, ki je nastal v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Po ocenah danes še vedno 43% bančnih aplikacij in 95% bankomatov po svetu uporablja programe napisane v COBOL-u. Po teh ocenah se s pomočjo kode v COBOL-u vsako leto opravijo finančne transakcije v skupni vrednosti več kot tri bilijone dolarjev.

Kljub očitni zastarelosti in občasnim napovedim, da bo tovrstno programsko opremo povozil čas, se lastniki teh programov nočejo, še bolj pogosto pa ne morejo kar tako lahko posloviti od zgodovinske kode.

Za IBM predstavlja podpora za programe napisane v COBOL-u pomemben delež prihodkov, saj strankam že vrsto let omogočajo izvajanje programov COBOL/CICS na operacijskih sistemih z/OS in AIX. Toda stranke vse bolj zahtevajo selitev rešitev v oblak, predvsem zasebni in hibridni, kjer mainframe računalniki niso vselej možna izbira, če odmislimo IBMov oblak.

Podpora za COBOL na Linuxu in cenejših strežnikih x86 torej pomeni vmesni korak za podporo za porazdeljeno okolje, ne pa strateška usmeritev v arhitekturo x86. IBM rad poudari, da najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno še naprej nudijo v svojih sistemih z/OS.

Ker IBM z lastno implementacijo COBOL-a na Linuxu (na voljo so tudi bolj ali manj združljive različice tekmecev) omogoča tudi združljivost s podatkovnimi zbirkami DB2 in sistemom CICS, ne dvomimo, da bo novost nudila nov možnost rešitve težav tudi za kakšno migracijo programske opreme v naših krajih.