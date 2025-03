Objavljeno: 21.3.2025 05:00

IBM bo množično odpuščal

Po neuradnih podatkih se v IBM-u pripravljajo večja odpuščanja. Točne številke so še skrivnost, zagotovo pa gre za več tisoč zaposlenih. Še posebej obsežna bodo odpuščanja na oddelku za infrastrukturo v oblaku (Cloud Classic Infrastructure), kjer se bodo poslovili kar od četrtine sodelavcev. Ločena skupina Cloud bo izgubila desetina zaposlenih.

Uradnih informacij iz podjetja še ni, so pa potrdili zmanjšanje števila zaposlenih. Po neuradnih ocenah naj bi šlo za vsaj 9000 ljudi z lokacij Severna Karolina (Raleigh), New York, Teksas (Dallas) in Kalifornija. Že minuli teden so napovedali krčenje števila zaposlenih v oddelku za trženje in komuniciranje. IBM Cloud Classic, ki bo najbolj prizadet, je infrastruktura za najem (infrastructure-as-a-service). IBM jo je začel razvijati po letu 2013, ko so kupili podjetje SoftLayer.

Kdor je zaposlitev obdržal, pa ga je pričakala nova ureditev dela od doma. Po novem bodo morali v pisarno vsaj trikrat tedensko. Edine izjeme bodo zdravstvene, sicer pa se bo prisotnost preverjala.