Hyundai bo vpoklical 77.000 električnih avtomobilov Kona, zaradi nevarnosti vžiga baterij

Hyundai se pripravlja na vpoklic in popravilo 77.000 električnih avtomobilov Kona, saj naj bi obstajala potencialna nevarnost vžiga njihovih baterij. 25.000 primerkov je bilo prodanih v Koreji, največ pa jih je v Evropi.

Poleti 2019 se je prvi avtomobil Kona EV vžgal v garaži v Montrealu, od takrat pa je se je po svetu zgodilo še ducat podobnih vžigov. Preiskava je pokazala, da je težava v baterijskem sklopu, vendar se podizvajalci ne strinjajo o tem, kje točno. Baterijski paket v avtomobilih Kona proizvaja podjetje HL Green Power, ki je skupno podjetje Hyundaia in LG Chem, pri čemer same baterijske celice proizvaja LG Chem, v paket pa jih »zlaga« Hyundai. Preiskava korejskega ministrstva govori o tem, da je težava v proizvodnem procesu same celice, druga preiskava (National Forensic Service) pa, da je težava v sestavi baterijskega paketa.

Kakorkoli – težave z električnimi avtomobili so veliko redkejše kot težave običajnih avtomobilov. V ZDA je denimo vsako leto preko 200.000 vžigov avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem. Ker pa gre pri električnih avtomobilih za novo tehnologijo, so oblasti (in uporabniki) v tej smeri veliko bolj pozorni.

Electrek