Hvar ne verjame mednarodnim inštitucijam, zato ustavlja 5G

Mestni svet je na hrvaškem otoku Hvaru soglasno izglasoval zamrznitev preizkušanja pete generacije mobilnih omrežij (5G), dokler ne bodo imeli dokazov, da tehnologija nima škodljivih učinkov na ljudi in okolje. Pri tem jih niso zmotila dejstva – ta namreč kažejo, da takih škodljivih učinkov ni.

HAKOM (hrvaški regulator) je namreč tudi za Hvar izdal dovoljenje, za testiranje 5G na frekvenci 3,6 GHz. Na seji 2. junija so se mestni svetniki odločili, da bodo vzpostavili delovno skupino, ki bo skušala preiskati vzročno-posledične povezave med radijskimi valovi in rakom. Izsledke pričakujejo v naslednjih šestih meseci, nato pa se bodo odločili, ali bodo dovolili postavitev omrežja 5G. V kaj se sprevržejo tovrstne ad hoc skupine, ki jih postavljajo posamezna mesta, najlepše kaže primer britanskega mesta Glastonbury, kjer so skupino ugrabili teoretiki zarot, zdravilci in homeopati.

Gre namreč za odkrivanje tople vode. Vprašanje posledic radijskega valovanja na ljudi so namreč že izčrpno raziskovali, stališča Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP), ameriških Inštitutov za zdravje (NIH), ameriške Agencija za hrano in zdravila ter navsezadnje tudi slovenskega Onkološkega inštituta pa so znana. V okviru predpisanih mej, ki veljajo že od leta 1998 in za 5G ne bodo nič drugačne, ni nobenih zaznavnih vplivov na ljudi, zagotavljajo inštitucije. Raznorazni odbori, ki jih imenujejo različna mesta, ne morejo biti sestavljeni iz večjih strokovnjakov od teh v mednarodnih inštitucijah, lahko pa jih popolnijo laiki. In ti seveda lahko pridejo do diametralno drugačnih zaključkov.

Odločitev o ustavitvi 5G, ki so jo na primer sprejeli v Glastonburyju in tudi mestu Bruselj, je v resnici politična. Tudi Hvar je materijo obravnaval na predlog župana, ki seveda krmari med željami volivcev. 5G je postal odličen poligon za nabiranje političnih točk.

