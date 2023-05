Objavljeno: 1.5.2023 07:00

HuggingChat je še ena odprta verzija ChatGPT

Kloni ChatGPT vznikajo kot gobe po dežju, a z izjemo Binga mu ni dorasel še nihče. Najnovejši poizkus se imenuje HuggingChat in je že zelo spodoben konkurent. Njegova glavna prednost je odprtost.

HuggingChat je izdelek podjetja Hugging Face, ki obstaja od leta 2016 z namenom demokratizacije umetne inteligence, kot so se opisali sami. Znani so predvsem po aplikacijah in platformi, na kateri lahko uporabniki delijo različne modele, kodo in podatkovne zbirke. HuggingChat poganja Open Assistant, ki je nastal na modelu LLaMA v okviru organizacije LAION (Large-scale Artificial Intelligence Open Network). Ta je ustvarila tudi Stable Diffusion.

HuggingChat deluje brez prijave in omejitev, torej je brezplačen. Ima pa seveda vsebinske omejitve, saj ne bo odgovarjal z neprimernimi informacijami. HuggingChat je za zdaj bolj nepredvidljiv, nekateri njegovi odgovori so uporabni, drugi spet manj. Načeloma pa zna iste stvari, torej odgovarja z besedilom, podatki ali kodo. Tudi HuggingChat je občutljiv na halucinacije.

Hugging Face ima sicer še bistveno velikopoteznejše cilje. Zgraditi želijo umetno inteligenco oziroma pomočnika, ki ne bo le pisal besedil in kode, temveč bi se znal prek API-jev pogovarjati z drugimi storitvami, iskati po internetu in odgovarjati ter odigrati vlogo pravega tajnika na personaliziran način. Trenutno kodo si lahko ogledamo tudi na Githubu (UI, text generation).