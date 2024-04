Objavljeno: 25.4.2024 05:00

Hude obtožbe zoper slovenski EKWB

V slovenskem proizvajalcu sistemov za hlajenje procesorjev, grafičnih kartic in druge računalniške opreme EKWB so hude težave, je ta teden privrelo na plan. Po javnih obtožbah o neplačevanju zaposlenih in dobaviteljev, neprimernem in poniževalnem odnosu do zaposlenih in težavah z likvidnostjo se je oglasil tudi direktor in potrdil nekaj težav, a večino očitkov zanikal.

Že v začetku tedna so se na spletu pojavila pričevanja nekdanjih zaposlenih, med njimi je bil najglasnejši Dan Henderson z objavo na Linkedinu, o neprimernem in nezakonitem ravnanju v podjetju. O tem so poročali tudi specializirani portali, denimo Gamers Nexus, kjer so se osredotočili na neplačila, odnose in razmere v hčerinskem podjetju EK Cooling Solutions v ZDA. Slovensko podjetje naj bi imelo ogromne količine neprodane zaloge, težave z likvidnostjo, neplačane obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in države, slab odnos in neprimerno komunikacijo.

Oglasil se je tudi ustanovitelj podjetja in od letošnjega februarja spet njegov izvršni direktor Edvard König, ki je potrdil likvidnostne težave, druge očitke pa večidel zavrnil. Dejal je, da od prevzema funkcije rešujejo težave in da so jih nekaj že odpravili. Trdi, da je so Hendersonovi očitki neresnični, da je bil v celoti poplačan, da ga niso nikoli ustrahovali in da navedbe o izčrpavanju ameriške podružnice ne držijo. Tudi druge očitke o neprodanih zalogah zanikajo.

König sicer priznava, da imajo nekaj težav v komunikaciji in da so odprli dodaten kanal. V prihodnosti bodo to izboljšali, predvsem bodo jasno komunicirali o morebitnih zamudah pri plačilih. Te so se dogajale, a večinoma v dogovoru z dobavitelji, trdi König. Na internetu se sicer pojavlja veliko anonimnih pričevanj o neprimernem odnosu do zaposlenih v podjetju, ki pa jih ni možno preveriti.

EKWB