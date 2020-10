Huaweijeva rast močno upočasnjena

Huawei je objavil poslovne rezultate tretjega četrtletja, sicer so zabeležili rast, a je ta zaradi ameriških sankcij okrnjena.

V tem času so ustvarili za 85 milijard evrov prihodkov, to je slabih 10 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Za primerjavo – v letu pred tem je bila rast 24,4%. Neto stopnja dobičkonosnosti je v tem obdobju tako 8 odstotna, to je spet padec glede na lani (8,7%). Poslovni rezultati pa so sicer po njihovih besedah v skladu s pričakovanji. Huawei sicer ne objavi rezultatov po segmentih, letos so sicer že povedali, da naj bi bil največji padec v potrošniškem segmentu, kar vključuje tudi pametne telefone (ne pa poslovno telekomunikacijsko opremo).