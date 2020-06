Huaweijev telefon z vgrajenim termometrom – ker koronavirus

Huawei je v pod imenom hčerinske blagovne znamke Honor predstavil telefon Play 4 Pro, ki ima na zadnji strani vgrajen infrardeči termometer.

Tipala IR v telefonih sicer niso novost, uporabljajo se za pomoč pri prepoznavi obrazov za odklepanje zaslona in kot pomoč pri fotografiranju (za učinek zamegljenega ozadja). Za merjenje temperature sicer niso tako natančni kot namenski termometri (ali toplotne kamere), a gre seveda za odgovor na dogajanje, povezano s pandemijo koronavirusa. Večja podjetja, denimo Amazon in Walmart, redno merijo telesno temperaturo zaposlenih, sploh v večjih logističnih centrih, ker je to najhitrejši (približen) način za preverjanje potencialne okužbe.

Po besedah Huaweija lahko tipalo IR meri temperature od -20 do 100 stopinj Celzija. Vgrajeno je v sklop kamere pod objektivi, prislonimo pa ga na čelo tistemu, čigar temperaturo želimo izmeriti. Telefon je sicer v srednjem cenovnem razredu, na kitajskem velja dobrih 400 dolarjev. Uporablja Huaweijev procesor Kirin 990, ima solidnih 8 GB pomnilnika in zaslon LCD z diagonalo 6,57 palca.