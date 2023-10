Huaweijev dobiček se je podvojil

V minulem četrtletju se je Huaweijev dobiček povečal za 118 odstotkov in dosegel 26,4 milijarde juanov (3,4 milijarde evrov). Povečali so se tudi prihodki, ki so dosegli 146 milijard juanov (18,8 milijarde evrov). K temu je prispeval avgustovski začetek prodaje priljubljenega telefona Mate 60 Pro.

Pred štirimi leti je Huawei veljal za odpisanega. Ko so ga v ZDA uvrstili na seznam podjetij, ki ne smejo uvažati ameriške opreme, čemur je sledila ukinitev Googlovega Androida na njihovih telefonih, je bila prihodnost videti res temačna. Omejitve so se nanašale tudi na čipe, a je Huawei težave prebrodil tako, da je izdelal kar lastne. V novem Mate 60 Pro je 7-nm procesor kitajskega proizvajalca SMIC.

Ko so Kitajci omenjeni procesor izdelali, je Zahod zastrigel z ušesi. Čeprav ASML tja ne sme izvažati najnovejše opreme za litografijo v ekstremnem UV (EUV), SMIC ima generacijo starejše naprave za globoki UV (DUV). Te je možno predelati tako, da proizvajajo vse do 7-nm litografije, kar so očitno uspeli. SMIC ni komentiral, kaj točno so storili. Vemo, da je prodaja starejših strojev ASML na Kitajskem poskočila.

Huaweiju je torej uspelo skoraj nemogoče – vrnil se je izmed odpisanih v prvo ligo. Na Kitajskem se je letos iPhone 15 prodajal najslabše doslej, Huawei pa ruši rekorde.