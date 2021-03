Huaweijev delež v telekomunikacijah kljub sankcijam v 2020 zrastel

Objavljeno: 16.3.2021 10:18

Svetovno tržišče telekomunikacijske opreme je v letu 2020 zraslo za 7 odstotkov, med večjimi zmagovalci pa je kitajski Huawei, ki je svoj delež še povečal.

Analitsko podjetje Dell Oro ocenjuje, da je skupna vrednost tega tržišča med 90 in 95 milijardami dolarjev. Pri tem naj bi Huawei kljub vsem sankcijam in političnim pritiskom svoj delež povečal iz 28 na 31 odstotkov. Zrastel je tudi delež podjetja ZTE, a le za en odstotek – po novem naj bi imeli 10 odstotni tržni delež (v obeh primerih gre za delež pri prihodkih).

Po mnenju analitikov naj bi rast prišla na račun domačega, torej kitajskega trga, in na račun novih projektov v afriških državah. Huawei je v zadnjem letu sklenil dogovore s ponudniki storitev v Keniji, Zimbabveju, Južni Afriki in tudi drugje. ZTE pa je lani dobil pomembne pogodbe v Ugandi in Mavretaniji. Politične težave pa bi lahko bile problematične za evropska podjetja – po Švedski prepovedi uporabe Huaweijeve opreme, se pri Ericssonu bojijo potencialnega kitajskega maščevanja.