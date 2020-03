Huaweieva trgovina AppGallery bo za razvijalce bolj ugodna od trgovine Play

Lastniki trgovin z aplikacijami (Google z PlayStore, Apple z AppStore, Huawei AppGallery) razvijalcem že tradicionalno »poberejo« 30 odstotkov zaslužka, ki ga ti ustvarijo s prodajo aplikacij. V upanju, da bo s tem pritegnil razvijalce, Huawei sedaj odstopa od tega modela – razvijalcem bo pustil od 85 pa celo do polnih 100% prihodka.

Huaweievi telefoni so se s prepovedjo uporabe storitev Google znašli tudi brez Googlove trgovine, ki smo jo zahodni uporabniki navajeni uporabljati za nameščanje aplikacij. Huawei sicer ima svojo trgovino AppGallery, ki denimo na Kitajskem, kjer je Google prepovedan, prav lepo deluje, vendar je ta za zahodni svet prav žalostno prazna.

Huawei se trudi prepričati razvijalce, da svoje aplikacije prijavljajo tudi v AppGallery, vendar predvsem z velikimi zaenkrat ni bil uspešen (Slovenskih je, nasprotno, že kar nekaj, kar je rezultat truda lokalne podružnice Huawei). Sedaj poskušajo z novo taktiko – plačljive aplikacije, od katerih lastniki trgovin ponavadi »poberejo« 30 odstotkov prihodka, bodo v Huaweievi trgovini za razvijalce bolj ugodne. Prvih 12 mesecev bodo razvijalci lahko zadržali ves prihodek, naslednjih 12 mesecev bo Huaweiev delež 10 odstotkov v kategoriji izobraževalnih aplikacij in 15% v drugih kategorijah. Razvijalci iger bodo le ob 15%, vedno.

Zanimiv pristop, čeravno ima AppGallery zaenkrat težave tudi z aplikacijami, ki so zastonj, ker se razvijalcem s tem enostavno ne da ukvarjati.

Huawei zelo stavi na svojo trgovino z aplikacijami, tako zelo, da je minuli teden avstrijski predstavnik izjavil celo, da podjetje nikoli več ne bo prešlo na PlayStore, četudi bi za to dobili dovoljenje. No, »centrala« ga je kaj kmalu popravila, da temu ni tako.

Drugi predstavniki se tolažijo, da nezahtevni uporabniki telefonov (in teh je največ) tako ali tako uporabljajo le nekaj aplikacij, zato bodo zlahka preživeli tudi le z AppGallery. No, bomo videli – prvi telefoni Huawei brez PlayStore prihajajo in bodo v Sloveniji v prodaji v naslednjih mesecih.