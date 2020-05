Huawei z lastnimi procesorji vse uspešnejši

Huaweijeva hčerinska družba za razvoj procesorjev, HiSilicon, se je zavihtela med desetimi najuspešnejšimi prodajalci procesorjev – prvič je to uspelo kitajskemu podjetju.

Njihove procesorje sicer izdeluje tajvansko podjetje TSMC, Huawei (oziroma HiSilicon) je njihov drugi največji partner – po Applu. Največji proizvajalci po vrsti so sicer Intel, Samsung, TSMC, korejski SK Hynx, ameriška podjetja Micron, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments in Nvidia, na desetem mestu pa je, kot rečeno, HiSilicon.

Podjetje se sicer trudi proizvodnjo vse bolj prenesti kitajskemu proizvajalcu SMIC, a so ti po tehnološki plati v zaostanku za TSMC, tako za Huawei proizvajajo procesorje za telefone nizkega in srednjega ranga. TSMC naj bi še letos začel s proizvodnjo procesorjev s 5 nm tehnologijo (ti se naj bi pojavili v Huaweijevem Mate 40), SMIC pa je trenutno pri 14 nm tehnologiji. Edini, ki naj bi še letos začel s 5 nm proizvodnjo, je Samsung, medtem pa je Intel že nekaj časa v zaostanku – njihovi mobilni procesorji Ice Lake-U so izdelani v 10 nm tehnologiji.

HiSilicon je v prvem četrtletju sicer zabeležil 2,67 milijard prometa, v zadnjem letu so tako zabeležili kar 54% rast.