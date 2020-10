Huawei se dogovarja za prodajo dela svoje poslovne enote Honor

Reuters poroča, da se Huawei s kitajskim podjetjem Digital China Group dogovarja o prodaji dela svoje poslovne enote Honor. Posel naj bi bil vreden do 3,7 milijarde ameriških dolarjev.

Kaj točno naj bi podjetje prodalo, še ni popolnoma jasno, kaže pa, da naj bi to bila blagovna znamka Honor, oddelek za raziskovanje in razvoj ter oskrbovalna veriga. Digital China je sicer ključni distributer telefonov Honor, za nakup pa naj bi se zanimali tudi (prav tako kitajski) podjetji TCL in Xiaomi. Vsa tri podjetja za Reuters posla niso hotela komentirati.

Poznavalci menijo, da je prodaja posledica težav, ki jih ima Huawei z ZDA. Telefoni Honor v skupni prodaji telefonov Huawei pomenijo okoli 26 %, vendar merijo na cenovno bolj občutljive kupce, zato je dobiček z njimi dokaj majhen. Huawei bi se z odprodajo lažje osredotočil na dražje vrhunske telefone. Po drugi strani prodajalec in kupec morda upata, da bo manever preslepil ameriško administracijo, ki je proti Huaweiu uvedla vse mogoče sankcije in prepovedi. Če Honor ne bi več bil v lasti Huaweia, bi se teh sankcij osvobodil. Vsaj tako morda upajo…