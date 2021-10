Huawei predstavil novi telefon Nova 9

Huawei je na dogodku na Dunaju predstavil novi telefon Nova 9, slab mesec po tem, ko so ga napovedali za kitajski trg.

Po besedah predstavnikov ciljajo s tem telefonom na mlajše generacije, ki si želijo nekoliko ugodnejšo, a še vedno zmogljivo napravo. Uporablja Qualcommov procesor Snapdragon 778G, tega najdemo tudi v drugih telefonih srednjega razreda. Huawei naj bi namreč imel kar nekaj težav z izdelavo lastnih procesorjev Kirin, omenjeni Snapdragon pa je izdelan v TSMCjevi 6nm tehnologiji. Zraven bo 8 GB pomnilnika, na voljo bosta različici z 128 ali 256 GB prostora za datoteke. 6,57 palcev velik zaslon OLED ponuja tudi osveževanje s 120 Hz. Telefon ne podpira omrežij 5G - to po našem mnenju iz tehničnega vidika sicer še ne bi smela biti ovira, zna pa biti težava v prodajnem smislu.

Kar nekaj besed je bilo namenjenih fotografskem sklopu, saj je to področje, kjer se dogaja še največ razvoja in razlikovanja med telefoni. Glavni aparat ponudi 50 milijonov pik pri 23 mm goriščne razdalje, kot pri zmogljivejših Huaweijevih telefonih zadnjih let je v uporabi tipalo z razporeditvijo RYYB (namesto bolj klasične RGB). Po njihovih besedah dobimo s tem predvsem boljše karakteristike v temi, k kakovosti pa prispeva tudi velikost tipala 1/1,56 palca. Zraven je še ultraširoki objektiv s tipalom ločljivosti 8 MP, na volj sta še globinska kamera (za boljši učinek zameglitve ozadja) ter makro objektiv za bližinske posnetke, tam je ločljivost 2 MP. Zanimimvo, da so vgradili nadpovprečno zmogljivo prednjo kamero ločljivosti 32 MP, ta podpira tudi zajem videa 4K.

Ohišje je razmeroma tanko (7,8 mm), kot je zadnja leta pričakovano ni izhoda za slušalke, bolj pogrešamo vodotesnost. Baterija ponuja 4300 mAh, s hitrim polnjenjem moči 66 W pa jo napolnimo v 38 minutah, na voljo je tudi brezžično napajanje ter brezžično napajanje drugih naprav (denimo slušalk). Cena telefona bo 499 evrov, prednaročila so že na voljo, začetek prodaje pa bo z začetkom novembra.

Tako kot vsi Huaweijevi telefoni zadnjih let bomo pa tudi tu brez Googlovih storitev. Pri Huaweiju sicer pravijo, da jim trgovina z aplikacijami lepo raste, razvijajo pa tudi lastne rešitve, denimo zemljevide, imenovane Petal Maps. Pri predstavitvi je publiko nagovoril tudi Borut Vovk, direktor strateških partnerstev pri podjetju Outfit 7, znanim po igrah serije Talking Tom. Huaweijev App Gallery je sicer tretja največja trgovina z aplikacijami (za Google Play in Applovim App Store), lani so zabeležili 29% rast izven Kitajske.