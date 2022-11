Huawei ne bo osvojil sveta

Nekoč je bil Huawei na pragu raja. Kitajski telekomunikacijski gigant je ponujal najnovejšo tehnologijo po najnižjih cenah, njegova največja pisarna v Evropi pa je bila v Bruslju, od koder so uspešno lobirali. Skorajšnjemu razmahu v Evropi bi sledila Severna Amerika, od koder bi bil do svetovne multinacionalke le še korak. Manj kot pet let pozneje so grandiozni načrti mrtvi, Huawei pa si na domačem trgu rešuje bilance pred propadom.

Da je Huawei zavil nazaj na Kitajsko, so povzročili trije dejavniki. Epidemija koronavirusa so ustavile svetovno gospodarsko rast, ruski napad na Ukrajino je dodatno pretrgal dobavne verige, ameriške sankcije pa so Huawei pregnale iz Severne Amerike in skorajda v celoti tudi iz Evrope. Podjetje ne načrtuje več globalne prisotnosti, so za Politico povedali viri iz podjetja. Prioritete so nenadoma doma.

Huaweijeva pisarna v Bruslju je bila pred tremi leti ena najbolj živahnih in največjih. Sedaj ne obstaja več kot samostojna entiteta, temveč je podrejena Huaweijevi centrali za zahodno Evropi v Düsseldorfu, večina visokih uslužbencev pa jo je zapustila. Huawei ima v Evropi resne načrte le še v Nemčiji, Španiji in na Madžarskem, medtem ko je razpoloženje v ostalih državah precej bolj negativno.

K temu je bistveno pripomoglo ameriško stališče. Sprva ZDA, kmalu pa tudi druge države zavezništva Petero oči (Kanada, Združeno kraljestvo, Avstralija, Nova Zelandija) so Huaweiju prepovedale gradnjo infrastrukture zaradi bojazni, da je pretesno povezano s kitajskimi oblastmi in bi lahko prisluškovalo. Nezanemarljiv delež je gotovo tudi favoriziranje lastnih, domačih proizvajalcev. Pritisk Američanov je segel tudi v Evropo. Slovenija je predlani z ZDA podpisala izjavo o varnosti omrežij 5G, s čimer se je postavila na stran ZDA v ameriško-kitajskem trgovinskem sporu.

Huawei je še vedno lobiral v Evropi, tudi v Sloveniji, a razmere so se slabšale. Hud udarec so ZDA prizadejale s sankcijami, ki so Huawei odrezale od Googlovega Androida, s čimer so tudi njihovi telefoni, namenjeni končnim uporabnikom, postali nezanimivi za zahodne kupce. Če je v Evropi želja po poceni infrastrukturi 5G še obstajala, pa se je po začetku vojne v Ukrajini to spremenilo, sodelovanje s Huaweijem pa je postalo pretvegano. In čeprav Huawei še vedno sodeluje z nemškimi operaterji pri vzdrževanju omrežja, so se njegove evropske sanje razblinile v prah.

Politico