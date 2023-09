Oglasno sporočilo

Objavljeno: 19.9.2023

Huawei navdušil z najnovejšo pametno uro Watch GT 4. Si jo želite?

Huawei je predstavil Huawei Watch GT 4, najnovejšo generacijo pametnih ur vodilne serije Watch GT, ki združujejo inovativno oblikovanje z zmogljivimi funkcijami beleženja športnih dejavnosti in zdravja. Ure so tudi del nove Huaweieve strategije »Fashion Forward«, ki zlitje tehnologij z modnim slogom dviguje na višjo raven. Zdaj lahko skrbite za zdravje in dobro počutje brez, da bi žrtvovali modni slog. Uživate lahko v vseh funkcijah ure serije Huawei Watch GT 4 in tudi v njeni modni estetiki, pri čemer lahko izbirate med osupljivo 46 mm osmerokotno obliko ohišja ali manjšo elegantno zasnovo videza zapestnice.

Huawei je zvest duhu vzdevka »Grand Tourer« in dosledno ponuja visoko zanesljive pametne ure bogate s funkcijami. Najnovejša serija Huawei Watch GT 4 nadaljuje s tem etosom, saj združuje inovativno zasnovo z izboljšanimi športnimi in zdravstvenimi funkcijami ter ponuja nadgrajeno izkušnjo uporabe izrednih nosljivih naprav.

Združitev tradicionalne izdelave s sodobnimi trendi

Serija Huawei Watch GT 4 predstavlja drzen korak v smeri modnega napredka v primerjavi s klasičnimi urami GT, saj uvaja domiselne oblikovne elemente in hkrati ohranja sodobno estetiko prejšnjih modelov. Nova pametna ura je na voljo v dveh velikostih. Kot osupljiva Huawei Watch GT 4 z osemkotnim robustnim ohišjem premera 46 milimetrov ali elegantna Huawei Watch GT 4 premera 41 milimetrov, ki spominja na izstopajoči nakit.

Pametne ure Huawei Watch GT 4 so dovolj vsestranske, da ustrezajo različnim slogom, osebnostim in priložnostim in so na voljo v osmih različicah. Večja ura s premerom 46 milimetrov se ponaša s kovinskim, usnjenim rjavim, črnim gumijastim ali zelenim paščkom iz recikliranega materiala, medtem ko manjša 41-milimetrska zablesti v dveh barvnih tonih kovinskega videza ( v zlati ali srebrni ), mehkim belim usnjenim paščkom ali črnim iz kavčuka za perfektno prileganje. Vse različice ur tudi zlahka prilagodite izbranemu modnemu slogu ali priložnosti, saj je za njih na voljo kar 25 tisoč digitalnih številčnic.

Funkcije, ki spreminjajo dojemanje aktivnega upravljanja z zdravjem

Huawei v okviru nove strategije »Fashion Forward« verjame, da lahko vsak napreduje pri upravljanju zdravja in mu pri tem ni treba žrtvovati modnega sloga. Pametne ure Huawei naredijo nosljive tehnologije za sestavni del zdravega življenjskega sloga, saj dodajajo pomembne funkcije, kot sta upravljanje menstrualnega cikla 3.0 in zaznavanje dihanja med spanjem.

Huawei Watch GT 4 po več kot osmih letih raziskav in razvoja izboljšuje tehnologijo za spremljanje srčnega utripa in nasičenosti kisika v krvi TruSeen 5.5+, ki vključuje večkanalni algoritem za izboljšanje signala, ki temelji na Huaweievi ekskluzivni metodi globokega učenja. Posledično so podatki o zdravju srca tudi med dinamičnimi dejavnostmi, kot so recimo tek, plavanje ali odbojka na mivki ali v okoljih z nizkimi temperaturami natančnejši za kar 30 odstotkov[1].

Nove pametne ure tudi uvajajo nadgrajeno funkcijo TruSleep 3.0 za analizo kakovosti spanja. Nadzor spanja omogoča celovito razumevanje spalnih ciklov in pomaga pri prilagajanju spalnih navad. To vključuje funkcijo zaznavanja dihanja med spanjem, ki prepozna nepravilnosti v dihanju in omogoča dodaten vpogled v zdravje dihal.[2].

Nadgrajeno je še upravljanje menstrualnega cikla 3.0[3], ki inteligentno analizira in se uči iz fizioloških kazalnikov, kot so srčni utrip, telesna temperatura, frekvenca dihanja in drugo, ter tako napoveduje menstruacijo. To bi lahko koristilo mnogim ženskam z manj rednimi cikli, saj bodo v ključnih trenutkih cikla zlahka prilagodile življenjski slog.

Presezite najboljše športne dosežke

Serija Huawei Watch GT 4 spreminja tudi izkušnjo telesne vadbe s pametno uro, saj uvaja izboljšane obroče aktivnosti, popolnoma novo aplikacijo Ohranite kondicijo in nadgrajen satelitski sprejemnik. Spremljanje športnih dosežkov je obenem še bolj natančno po zaslugi nove funkcije TruSeen 5.5+.

Motivacijo lažje najdete v izboljšanih obročih dejavnosti (Activity Rings), ki na prvi pogled prikazujejo dnevne statistične podatke o telesni pripravljenosti (porabljene kalorije, trajanje zmerno intenzivne vadbe, kot je hoja ali tek in kolikokrat ste vsako uro vstali vsaj za eno minuto). Da bi spodbudila k zaključku vseh treh obročev v enem dnevu, funkcija z navideznimi medaljami nagrajuje doseganje novih mejnikov telesne pripravljenosti in postavljanje rekordov. Poleg tega boste imeli dostop do več kot 100 športnih načinov, med katerimi je po novem tudi način za sledenje e-športa, s pomočjo katerih bo ohranjanje telesne aktivnosti še bolj priročno kot kdaj koli prej!

Huawei Watch GT 4 je prva pametna ura Huawei z aplikacijo Ohranite kondicijo. Ta uporablja zdravstvene podatke v realnem času, da pomaga upravljati vnos kalorij in daje celovitejša priporočila, prilagojena potrebam organizma za učinkovitejše upravljanje telesne teže.

Svoje pohodniške in tekaške izzive lahko dvignete na višjo raven z nadgrajenim dvopasovnim petsistemskim visoko natančnim satelitskim sprejemnikom (GNSS). Sprejemnik v primerjavi s predhodniki izboljša natančnost določanja položaja za 30 odstotkov[4], tudi med tekom v gosto naseljenih območjih, ki lahko potencialno ovirajo sprejem signala.

Priročna in inteligentna spremljevalka

Nova pametna ura optimizira udobje in življenjski slog z dodanimi funkcijami kot so popolnoma nov zaganjalnik, hitro sporočanje in z aplikacijami tretjih oseb za dostop glasbe, navigacije in še česa. Še pomembnejše je, da zagotavlja do 2 tedna delovanja baterije, kar presega zmogljivost baterije številnih ur.

Huawei je obenem tudi poskrbel, da nove pametne ure serije Huawei Watch GT 4 delujejo na vseh pametnih telefonih s sistemoma iOS in Android. Obenem zagotavlja, da so zasebnost in podatki ves čas zaščiteni, kar omogoča miren dostop do vodilnih nosljivih tehnologij.

Cene in dostopnost

Nekaj različic pametnih ur serije Huawei Watch GT 4 je že na voljo na slovenskem trgu, do konca septembra pa naj bi bile na voljo vse različice. Lahko boste izbirali med tremi različicami večjih s 46 mm ohišjem in tremi različicami z manjšim 41 mm ohišjem.

Priporočljive MPC v Sloveniji:

46 mm kovinska 379,00€

46mm zelena 299,00€

46mm črna 279,00€

41mm zlata 349,00€

41mm srebrna 399,00€

41mm bela 279,00€

Za več informacij obiščite Huawei spletno stran.

[1] Podatki so pridobljeni v laboratorijih Huaweia in nudijo primerjavo z urami Huawei Watch GT 3.

[2] Izdelek ni medicinski pripomoček, zato so ustrezni podatki in rezultati spremljanja zgolj referenčni in se ne smejo uporabljati kot podlaga za medicinsko diagnozo ali zdravljenje.

[3] Izdelek ni medicinski pripomoček, zato so ustrezni podatki in rezultati spremljanja zgolj referenčni in se ne smejo uporabljati kot podlaga za medicinsko diagnozo ali zdravljenje.

[4] Podatki so pridobljeni v laboratorijih Huaweia in nudijo primerjavo z urami Huawei Watch GT 3.