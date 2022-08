Objavljeno: 13.8.2022 07:16

Huawei: letos padec zaslužka 52%

Huawei je objavil poslovne rezultate za prvo polovico letošnjega leta, ti ne kažejo ravno optimistične slike.

Zaslužek se je namreč prepolovil, čeprav so prihodki padli »le« za 5,9% na letni ravni. Padec so zabeležili pri prodaji naprav, poslovni segment (ponudba storitev drugim podjetjem) pa je celo nekoliko zrastel. Razlogov je več, omeniti velja nadaljevanje ameriških sankcij, slabšanje ekonomije, nadaljevanje težav s COVID-19 (Kitajska še naprej zapira nekatera mesta in področja), tudi težave z dobavnimi verigami. Poudarjajo tudi naložbe v nove poslovne segmente, kar se pač pozna pri zaslužku. Kitajski trg pametnih telefonov se je letos sicer močno skrčil, po pisanju analitskega podjetja Counterpoint Research za 14,2% v primerjavi z letom pred tem.